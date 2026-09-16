Немецкий студент приехал в Россию и рассказал то, что многие боятся признать

Студент из Германии Бьерн, приехавший на Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбург, признался, что чувствует себя в России в полной безопасности.
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