Daily Mail: в штабе Трампа ликовали, когда узнали о выборе Харрис Тима Уолза

В штабе претендента на должность главы Соединенных Штатов Дональда Трампа ликовали, когда узнали о том, что его соперник, демократ Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолза кандидатом в вице-президенты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии