Хохлы увидели фотки нового дома в Мариуполе и порвались

У этих идиотов все родное, это когда все в говне.

Анфиса Иванова

" Такэ всэ нэ риднэ...нэ свое..." ( такое всё не родное...не свое...-перевод) ! Вот нам и благодарность...и денационализация...И это сейчас, когда еще страх разоблачения держит рот полузакрытым.... Именно такие и есть ждуны!!!