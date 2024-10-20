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Несекретные материалы

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Хохлы увидели фотки нового дома в Мариуполе и порвались

Хохлы увидели фотки нового дома в Мариуполе и порвались

Они не смогли додуматься, что это не балконы, а подставки для кондиционеров.источник .

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Комментарии
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Ф
Фил
У этих идиотов все родное, это когда все в говне.
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16 час.
Анфиса Иванова
&quot; Такэ  всэ нэ риднэ...нэ свое...&quot; ( такое всё не родное...не свое...-перевод) !  Вот нам и благодарность...и денационализация...И это сейчас, когда еще страх разоблачения держит рот полузакрытым....  Именно такие и есть ждуны!!!
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16 час.
Людмила Абрамова
видимо когда море черное выкапывали-мозг просрали
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7 час.

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