Они не смогли додуматься, что это не балконы, а подставки для кондиционеров.источник .
Хохлы увидели фотки нового дома в Мариуполе и порвались
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ф
Фил
У этих идиотов все родное, это когда все в говне.
Ответить
16 час.
Анфиса Иванова
" Такэ всэ нэ риднэ...нэ свое..." ( такое всё не родное...не свое...-перевод) ! Вот нам и благодарность...и денационализация...И это сейчас, когда еще страх разоблачения держит рот полузакрытым.... Именно такие и есть ждуны!!!
Ответить
16 час.
Людмила Абрамова
видимо когда море черное выкапывали-мозг просрали
Ответить
7 час.
Свежие комментарии