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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дркушич перед «Спартаком»: «Будет очень хороший матч, «Зенит» ждет с нетерпением. Надо хорошо восстановится и быть готовыми к воскресенью»

Команды встретятся в Москве в воскресенье в 21-м туре Мир РПЛ. — Ближайший матч у «Зенита» со «Спартаком» в чемпионате.

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