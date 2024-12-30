Avatr 11 официально в России: известны цена и сроки старта продаж

Официальный дилер Changan в Москве рассказал в беседе о том, когда в продажу официально поступит новый электрический кроссовер Avatr 11, и сколько он будет стоить, а также поделился планами бренда по расширению модельной линейки в РФ.
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