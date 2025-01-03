В новогодние каникулы в парках и скверах Казани пройдут более 100 праздничных мероприятий

Расскажем о том, что могут увидеть жители и гости столицы Татарстана в эти дни.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоLСпециальная праздничная программа «Это просто» стартовала в казанских парках и скверах в преддверии Нового года и продлится до середины января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии