В новогодние каникулы в парках и скверах Казани пройдут более 100 праздничных мероприятий

Расскажем о том, что могут увидеть жители и гости столицы Татарстана в эти дни.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоLСпециальная праздничная программа «Это просто» стартовала в казанских парках и скверах в преддверии Нового года и продлится до середины января.