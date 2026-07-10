Всемирный банк перевел Украине $3,35 млрд в поддержку бюджета

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о поступлении $3,35 млрд от Всемирного банка в бюджет страны для поддержки макрофинансовой стабильности и финансирования приоритетных расходов, указав на задержку транша в почти $700 млн от МВФ.