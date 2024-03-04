За реабилитацию нацизма молодой астраханец ответит перед судом

26-летнего местного жителя поймали на высказываниях, которые он регулярно публиковал в Сети. В 2021 году астраханец создал в интернете публичное сообщество, где с завидным постоянством размещал комментарии, одобряя преступления против мира и человечества, а также постил материалы оскорбительного характера о дне воинской славы России, символе воинской славы России и памяти о защитниках Отечества.