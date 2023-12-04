Диетолог развенчала миф о важности завтрака

Диетолог Елена Тихомирова развенчала миф о пользе раннего завтрака. Она отметила, что если человек не хочет есть сразу после пробуждения, он может сделать это спустя пару часов и никакого вреда для здоровья не будет.
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