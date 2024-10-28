Сегодня коллектив МБУ "Новоаннинского КДК" поздравляет Бубенцову Юлию Андреевну с Днем рождения! 🌹Пусть жизнь будет наполнена яркими событиями, а рядом будут надёжные люди и верные друзья.
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Сегодня коллектив МБУ "Новоаннинского КДК" поздравляет Бубенцову Юлию Андреевну с Днем рождения! 🌹Пусть жизнь будет наполнена яркими событиями, а рядом будут надёжные люди и верные друзья.