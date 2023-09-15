Такого Запад ему не простит: Угрозы Зе поднять "спящую" армию внутри Европы будут стоить экс-комику жизни. Не успеет удрать

Serg Многие не могут понять что ну Украине будут решаться о выборах президента и в связи с эти Зеленский как больной человек который не хочет решится власти обязательно объявит войну России! Ждите осталось не много!

Игорь Кинжалов Сначала научись грамотно писать, а потом уж чирикай... "НЕМНОГО" - в данном случае пишется слитно...Раздельно пишется в таком случае: У меня Serga мозгов НЕ МНОГО, а мало...