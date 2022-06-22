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Иностранцам разрешили приостанавливать контракты с клубами из России, календарь РПЛ, «Везина» Шестеркина, победа «Зенита», Загитова в боксе и другие новости утра

Иностранцам разрешили приостанавливать контракты с клубами из России, календарь РПЛ, «Везина» Шестеркина, победа «Зенита», Загитова в боксе и другие новости утра

Всем бодрого утра с нашим традиционным дайджестом новостей 😉 1. ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России до 30 июня 2023 года.

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