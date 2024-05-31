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Полузащитника «Монако» дисквалифицировали за отказ поддержать ЛГБТ*

Полузащитник «Монако» Мохамед Камара получил дисквалификацию на 4 матча за отказ принять участие в ЛГБТ*-акции (ЛГБТ* признано в России экстремистским движением и запрещено) в матче против «Нанта» (4:0) в 34-м туре французской лиги 1.

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