19-летний боец из Бурятии погиб, прикрывая товарищей

кП катя Подвойская Светлая и Вечная память Давыд 🙏🕯️ Родителям низкий поклон и спасибо за такого сына.

Нина Третьякова Самое страшное горе, когда уходят безвозвратно наши дети... Горе, которое не выплакать слезами и не высказать словами... 🙏 🙏 Вечная Память вам, Герои... Низкий Поклон... Соболезнования родным и близким...