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19-летний боец из Бурятии погиб, прикрывая товарищей

19-летний боец из Бурятии погиб, прикрывая товарищей

В бурятском улусе Баян-Гол, а потом в селе Нижний Саянтуй рос обычный мальчишка. Ходил в школу, занимался борьбой, мечтал о будущем.

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Комментарии
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кП
катя Подвойская
Светлая и Вечная память Давыд  🙏🕯️ Родителям низкий поклон и спасибо за такого сына.
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1 м.
Нина Третьякова
Самое страшное горе, когда уходят безвозвратно наши дети... Горе, которое не выплакать слезами и не высказать словами... 🙏 🙏 Вечная Память вам, Герои... Низкий Поклон... Соболезнования родным и близким...
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1 м.
Игорь Кузнецов
Всегда вызывает уважение к человеку исполнение долга (как бы громко это не звучало). Значит правильно воспитали воина. Светлая ему память!
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1 м.