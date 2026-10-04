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Клопп про 0:0 с Грецией: «Скорее приятно удивлен, чем разочарован. Я бы не поверил, что Германия способна на такой 1-й тайм, хоть мы и не реализовали моменты»

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче с Грецией (0:0) в Лиге наций.

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