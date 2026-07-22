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Царьград

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«Выбрали – наслаждайтесь»: в Армении протестуют фермеры с тоннами никому не нужной продукции

«Выбрали – наслаждайтесь»: в Армении протестуют фермеры с тоннами никому не нужной продукции

В Армении прошли протесты против действующего правительства.Сельхозпроизводители и рыбаки призывают к незамедлительным действиям для спасения своих отраслей, которые оказались на грани полного краха.

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