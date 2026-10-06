Суд Липецка освободил ветерана СВО от кредита на 1,8 млн рублей

Суд обязал банк аннулировать долг ветерана СВО в размере 1,8 млн рублей, несмотря на отказ кредитной организации, утверждавшей, что льгота положена только контрактникам Вооружённых сил РФ.
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