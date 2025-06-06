Мастер-классы по ПДД провели для младшеклассников в Хорошево-Мневниках

Сотрудники ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве провели мастер-классы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся начальных классов ГБОУ Школа № 1253, № 1517, №1515 района Хорошево-Мневники.
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