SHAMAN сжег главную деталь своего сценического образа. Видео

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) опубликовал видео, на котором символически распрощался с элементом своего сценического образа — артист сжег кожаные штаны, которые были частью его концертного гардероба.
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