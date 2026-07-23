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SHAMAN сжег главную деталь своего сценического образа. Видео

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) опубликовал видео, на котором символически распрощался с элементом своего сценического образа — артист сжег кожаные штаны, которые были частью его концертного гардероба.

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