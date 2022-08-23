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В Татарстане полицейские задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег из салона автомобиля

В Татарстане полицейские задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег из салона автомобиля

В отдел полиции «Танкодром» Управления МВД России по городу Казани поступило заявление от мужчины о краже денежных средств.

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