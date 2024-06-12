Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что России предстоит совершить стратегический прорыв, после которого страна укрепится в числе мировых лидеров по технологическому, экономическому и социальному прогрессу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии