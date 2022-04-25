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“Это копейки”, – вслед за Лободой гонорары Софии Ротару значительно уменьшились

“Это копейки”, – вслед за Лободой гонорары Софии Ротару значительно уменьшились

Доходы ранее мегапопулярной Софии Ротару серьезно отличается даже от прошлогодних цифр. Заработок звезд всегда является одной из наиболее обсуждаемых тем, как среди самих селебрити, так и их поклонников.

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