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Кияница Сумской области перешла под контроль ВС РФ

Кияница Сумской области перешла под контроль ВС РФ

Российские войска освободили от ВСУ населенный пункт Кияница Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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