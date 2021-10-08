Снесли стену - лишились жилья! Когда могут забрать квартиру при незаконной перепланировке

Чтобы совершить перепланировку в своей квартире, эти действия необходимо сначала согласовать с органом местного самоуправления или другого органа, наделенного административно-властными полномочиями, рассказала ведущий юрисконсульт юридической службы "ИНКОМ-Недвижимость" Светлана Болотская.
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