Снесли стену - лишились жилья! Когда могут забрать квартиру при незаконной перепланировке

Чтобы совершить перепланировку в своей квартире, эти действия необходимо сначала согласовать с органом местного самоуправления или другого органа, наделенного административно-властными полномочиями, рассказала ведущий юрисконсульт юридической службы "ИНКОМ-Недвижимость" Светлана Болотская.