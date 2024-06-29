Академия Генерального штаба: от эпохи Николая I до Русско-японской войны

Николаевская академия Генерального штаба Во второй половине XIX века наметилось отставание русской военной мысли от западноевропейской, результатом чего стало поражение в Крымской войне и чрезмерные потери в 1877–1878 гг.
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