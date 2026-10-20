Як-130М получил новые боевые возможности: радар с АФАР, управляемые ракеты и комплекс обороны. Сможет ли российский самолёт бросить вызов L-15 и M-346? Российский Як-130М готовится к борьбе за зарубежных покупателей, но конкуренты уже не первый год осваивают перспективную нишу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дело не спустили на тормозах: совестливый прокурор встал на защиту девушек против чеченцев и вопреки судье
- Государство, нам надо поговорить. Людям всё труднее, а объяснений всё меньше
- «Выкинули» с работы сняв на камеру: как увольняли врача, которая рассказала горькую правду о том, как в России «хоронят» медицину
Свежие комментарии
- Не «новая Ялта»: ...
- Игры с ценниками:...
- Это не дешевый кв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым