Як-130М получил новые боевые возможности: радар с АФАР, управляемые ракеты и комплекс обороны. Сможет ли российский самолёт бросить вызов L-15 и M-346? Российский Як-130М готовится к борьбе за зарубежных покупателей, но конкуренты уже не первый год осваивают перспективную нишу.