Песков призвал Дурова следить за Telegram, который "часто используется в террористами"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал создателя Telegram Павла Дурова внимательнее следить за мессенджером, так как он "все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических".
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