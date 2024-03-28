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Песков призвал Дурова следить за Telegram, который "часто используется в террористами"

Песков призвал Дурова следить за Telegram, который "часто используется в террористами"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал создателя Telegram Павла Дурова внимательнее следить за мессенджером, так как он "все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических".

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