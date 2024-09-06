Рязанский губернатор Малков встретился с чемпионом мира Петровым

Сейчас Захар тренируется в Касимове под руководством тренеров Елены Ивановой и Владимира Клинова. «Несмотря на все обстоятельства, наши ребята достигают самых высоких результатов и завоёвывают призовые места», — отметил губернатор и пожелал Захару удачу в следующих соревнованиях.