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Путин констатировал отсутствие у России военных союзников

Путин констатировал отсутствие у России военных союзников

Президент призвал выпускников военных вузов рассчитывать лишь на собственные силы.Журналист президентского пула Павел Зарубин опубликовал в своём Телеграм-канале кадры общения главы государства с выпускниками военных вузов в Кремле.

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