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Закон и Порядок

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Ему доверяет лично Путин: Этот генерал 25 лет приводит в ужас офицеров НАТО

Ему доверяет лично Путин: Этот генерал 25 лет приводит в ужас офицеров НАТО

Коллаж: ИА Новороссия. На фоне массовых чисток в военном ведомстве может показаться, будто вся команда, работавшая в Минобороны при Шойгу, скоро переедет в "лефортовский генштаб".

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Достойный генерал, слава ему!
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12 час.
Катерина
Не  со  ВСЕМ  в  статье  я  согласна,  но Юнус-Бек Евкуров,  действительно,  достойный  генерал.
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8 час.
Olga Chuhutina
Шойгу тоже доверяли...
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4 час.

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