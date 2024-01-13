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В Шушарах загорелся склад Wildberries

В Шушарах загорелся склад Wildberries

Пожар начался около половины восьмого утра. Огнем охвачено 1000 квадратных метров. Люди эвакуированы, сообщает ГУ МЧС по Санкт-ПетербургуСильнейший пожар произошел на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.

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