Благовещенский сквер вошел в список лучших в России по итогам программы "5 шагов для городов"

В Амурской области проект по благоустройству признан одним из лучших в России. Благодаря президентскому национальному проекту "Жилье и городская среда", сквер водников в Благовещенске был полностью реконструирован.
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