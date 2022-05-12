В Конгрессе сша одобрили инициативы об ужесточении санкций против России

В Палате представителей Конгресса США одобрено два законопроекта, касающихся санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания телеканалом C-SPAN.
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