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В Конгрессе сша одобрили инициативы об ужесточении санкций против России

В Конгрессе сша одобрили инициативы об ужесточении санкций против России

В Палате представителей Конгресса США одобрено два законопроекта, касающихся санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания телеканалом C-SPAN.

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