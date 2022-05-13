iXBT.com

22 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    От мощной экономики осталась одна хитрожопость. Компоненты есть. А вот руки только загребать научились.«Ростех» и другие...
  • leonid
    Уже не знают как сдуреть с этими смартфонами. Лишь бы привлечь покупателей.Смартфон с экрано...
  • Валентина Л
    😂😂😂«Сюда я больше не...

Многие россияне перестают пользоваться запрещёнными в России соцсетями принципиально, некоторые делают это из-за страха

Многие россияне перестают пользоваться запрещёнными в России соцсетями принципиально, некоторые делают это из-за страха

Согласно результатам исследования банка «Открытия», около четверти россиян продолжают пользоваться запрещёнными в России соцсетями Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена), а почти половина россиян перестала пользовать запрещёнными в России соцсетями принципиально.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх