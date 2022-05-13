Многие россияне перестают пользоваться запрещёнными в России соцсетями принципиально, некоторые делают это из-за страха

Согласно результатам исследования банка «Открытия», около четверти россиян продолжают пользоваться запрещёнными в России соцсетями Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена), а почти половина россиян перестала пользовать запрещёнными в России соцсетями принципиально.
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