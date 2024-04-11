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14-летняя девочка выпала из окна многоэтажки в Новосибирске

14-летняя девочка выпала из окна многоэтажки в Новосибирске

Подросток погиб. Тело передали родственникам. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. 10 апреля, примерно в 21:00, в Железнодорожном районе на улице Ленина, 12 14-летняя девочка забралась на 17 этаж и выпала, упав на крышу пристройки.

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