Названа цена за ночь в одном из самых дорогих отелей на ПМЭФ

Проживание по спецтарифам в гостиницах от Росконгресса для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 обойдется от 8,9 тысячи рублей за ночь, а максимальная стоимость составит 1,114 миллиона рублей.
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