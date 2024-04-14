"Взять с русских дань": детское ОПГ в Балашихе или почему "взорвался" Бастрыкин

Взрослые мигранты учат своих детей относится к русским кяфирам - как к добыче и поэтому новость про детское ОПГ в Балашихе, где «требуют с русских дань» удивления не вызывает Очень часто говорят, что проблемы с мигрантами временные.
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