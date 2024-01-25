Война Алой и Белой розы. Король Генрих VI

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Евангелие от Матфея, 5:9История в лицах. В предыдущих материалах мы рассказывали о женщинах, которые немало потрудились для того, чтобы война роз началась, а затем и продолжалась.
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