Война Алой и Белой розы. Король Генрих VI

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Евангелие от Матфея, 5:9История в лицах. В предыдущих материалах мы рассказывали о женщинах, которые немало потрудились для того, чтобы война роз началась, а затем и продолжалась.