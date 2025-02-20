Сийярто: Венгрия обсудила с США возможность отмены санкций против России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 19 февраля обсудил с министром финансов США Скоттом Бессентом возможность отмены ряда санкций в отношении Российской Федерации в области энергетики.
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