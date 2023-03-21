Военное обозрение

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  • Невидимка Невидимка
    И что эти мелкобриты останутся без возмездия? Пора наказать этих тварей!Замминистра оборо...
  • Alex Zim
    ответим ракетами с обогащеннымЗамминистра оборо...
  • валерий лисицын
    Может пора эту сучку Англию поучить . Предупредить разок , если привезут бандерам снаряды с ураном  получат то же в о...Замминистра оборо...

Российский истребитель Су-35 был поднят для перехвата двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-35 был поднят для перехвата двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем

Соединенные Штаты продолжают проводить провокации возле российских границ, дежурные силы ПВО Западного военного округа были вынуждены отреагировать на появление над акваторией Балтийского моря двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н.

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