Российский истребитель Су-35 был поднят для перехвата двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем

Соединенные Штаты продолжают проводить провокации возле российских границ, дежурные силы ПВО Западного военного округа были вынуждены отреагировать на появление над акваторией Балтийского моря двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н.
Соединенные Штаты продолжают проводить провокации возле российских границ, дежурные силы ПВО Западного военного округа были вынуждены отреагировать на появление над акваторией Балтийского моря двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н.
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