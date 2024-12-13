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На Кубани с 2025 года не будут принимать на работу иностранных граждан

На Кубани с 2025 года не будут принимать на работу иностранных граждан

Иностранных граждан, работающих по патентам, запрещено трудоустраивать во всех сферах экономики в Краснодарском крае, соответствующий документ подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщает 13 декабря пресс-служба администрации региона.

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