На Кубани с 2025 года не будут принимать на работу иностранных граждан

Иностранных граждан, работающих по патентам, запрещено трудоустраивать во всех сферах экономики в Краснодарском крае, соответствующий документ подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщает 13 декабря пресс-служба администрации региона.
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