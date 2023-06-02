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ПСЖ объявил, что чемпион мира по футболу Серхио Рамос покидает клуб

ПСЖ объявил, что чемпион мира по футболу Серхио Рамос покидает клуб

Испанский футболист Серхио Рамос уходит из французского клуба "Пари Сен-Жермен" в конце сезона. Об этом официально объявила пресс-служба ПСЖ.

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