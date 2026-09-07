Колумбия: три человека были убиты, когда неизвестные вооруженные люди открыли огонь по бару в районе Альто-Наполес на юге Кали, департамент Валье-дель-Каука, поздно вечером 6 сентября, а затем скрылись на мотоцикле.
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