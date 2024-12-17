Театр абсурда
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Театр абсурда

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Более полумиллиона посетителей прокатились по канатной дороге на ВДНХ

Это самая протяженная канатная дорога в столице, ее длина составляет 769 метров. Канатная дорога «Воздушный трамвай», открывшаяся в августе этого года, стала самым популярным аттракционом на ВДНХ.

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