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Царьград

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Балицкий сообщил о нападении ВСУ на почтовый авто в Запорожье

Балицкий сообщил о нападении ВСУ на почтовый авто в Запорожье

Губернатор Евгений Балицкий сообщил об обстреле почтового автомобиля в Запорожской области. В результате атаки со стороны ВСУ в Токмакском районе пострадали двое мужчин.

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