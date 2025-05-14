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Sony продолжает гнуть свою линию. Представлен Sony Xperia 1 VII — флагман на Snapdragon 8 Elite, с аккумулятором 5000 мАч, улучшенной камерой и очень высокой ценой

Sony продолжает гнуть свою линию. Представлен Sony Xperia 1 VII — флагман на Snapdragon 8 Elite, с аккумулятором 5000 мАч, улучшенной камерой и очень высокой ценой

Sony представила новый флагман Xperia 1 VII. Новинка своим дизайном повторяет предшественника (в плане преемственности традиций в дизайне Sony может поспорить разве что с Samsung), но имеет ряд улучшений по части технологий и функциональности.

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