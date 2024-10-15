Политика как он...
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Политика как она есть

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На Западе раскритиковали деятельность НАТО

На Западе раскритиковали деятельность НАТО

НАТО стала главным символом обмана европейцев, масштаба которого не было за последние десятилетия. Об этом рассказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X.

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