НАТО стала главным символом обмана европейцев, масштаба которого не было за последние десятилетия. Об этом рассказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X.
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