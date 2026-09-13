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Несекретные материалы

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В «Азове»* ждут кульминации наступления ВС РФ в сентябре и смену тактики в октябре

В «Азове»* ждут кульминации наступления ВС РФ в сентябре и смену тактики в октябре

На Украине ожидают, что в сентябре будет кульминация летней наступательной кампании российских войск, так как им надо показать результат.

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