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Циннбауэр считает, что «Локо» отошел от разгрома от «Зенита»: «Игроки отпустили эту ситуацию. Чувствуют уверенность, свежесть»

Главный тренер «Локомотива» рассказал о состоянии команды перед матчем с «Краснодаром». «Конечно, ситуация после игры с «Зенитом» [0:5] была непростая.

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