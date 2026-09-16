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Подростки начали седеть из-за увлечения вейпами

Подростки начали седеть из-за увлечения вейпами

За последний год число обращений пациентов 15–21 года с заметной проседью выросло примерно на треть Количество подростков, страдающих от поседения после использования вейпов и электронных сигарет, значительно возросло.

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